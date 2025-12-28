Ilary Blasi e Tamara Pisnoli: ex mogli unite a Cortina

Le montagne di Cortina d'Ampezzo hanno fatto da sfondo a un incontro che ha fatto molto parlare: Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, rispettivamente ex moglie di Francesco Totti e di Daniele De Rossi, sono...

Le montagne di Cortina d'Ampezzo hanno fatto da sfondo a un incontro che ha fatto molto parlare: Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, rispettivamente ex moglie di Francesco Totti e di Daniele De Rossi, sono state avvistate insieme durante le vacanze natalizie, tra feste esclusive e momenti di spensieratezza.

Amicizia tra ex mogli di calciatori

Le due donne, unite da un destino simile e da un'amicizia consolidata nel tempo, si sono lasciate fotografare mentre ballavano e si divertivano in compagnia di politici e altri volti noti del jet set italiano. Un modo per chiudere l'anno con leggerezza, lontano dalle tensioni legali che hanno caratterizzato i rispettivi divorzi.

Ilary continua a vivere la sua nuova vita con determinazione, dividendosi tra impegni televisivi e momenti di villaggio relax in montagna. La conduttrice ha dimostrato di saper voltare pagina, costruendo nuove relazioni e mantenendo viva l'amicizia con chi ha condiviso esperienze simili. Le due ex mogli rappresentano un esempio di solidarietà femminile che va oltre le vicende sentimentali.