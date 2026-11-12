Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo appuntamento con Amici 26, che eccezionalmente andrà in onda sabato 14 novembre alle 14 su Canale 5. La registrazione della puntata ha regalato diversi colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il percorso di alcuni allievi della scuola di Maria De Filippi.

Al centro dell’attenzione c’è la decisione presa da Rudy Zerbi, che cambia gli equilibri del talent e porta all’uscita di due protagonisti. Non mancheranno inoltre le consuete gare di canto e ballo, le sfide per la conferma del banco e la presenza di un’ospite molto amata dal pubblico del programma. Cosa è successo nella registrazione di Amici 26? Chi ha vinto le gare? E perché Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Paulo?

Amici 26: Rudy Zerbi elimina Paulo e Morik lascia la scuola

Il momento più discusso della puntata riguarda senza dubbio Paulo.

Dopo averlo messo in discussione nelle scorse settimane a causa di alcuni comportamenti ritenuti poco professionali, Rudy Zerbi ha deciso di interrompere il suo percorso nella scuola. Una scelta che ha portato automaticamente all’uscita anche di Morik, entrato come possibile sostituto.

La decisione del docente rappresenta uno dei colpi di scena più importanti delle ultime settimane e modifica nuovamente la composizione della classe di Amici 26.

Amici 26: chi ha vinto le gare di canto e ballo

Come sempre, spazio alle sfide artistiche che caratterizzano il pomeridiano di Amici 26.

La gara di canto è stata giudicata da Ermal Meta, mentre quella di ballo ha visto in giuria Oriella Dorella. A conquistare il primo posto nel canto è stata Aura, mentre nel ballo si è confermata ancora una volta Benedetta.

Nelle ultime posizioni si sono invece classificati Jed tra i cantanti e Charli tra i ballerini. Per Jed, in particolare, la classifica negativa comporterà una nuova sfida per difendere il proprio banco nelle prossime settimane.

Amici 26: Gaia ospite della puntata del 14 novembre

Tra gli ospiti della nuova puntata di Amici 26 ci sarà anche Gaia, tra le ex allieve più amate della storia recente del talent.

La cantante tornerà nello studio che l’ha resa famosa per esibirsi davanti agli attuali concorrenti e al pubblico di Canale 5. La sua presenza rappresenta uno dei momenti più attesi dell’appuntamento del 14 novembre.

Nel corso della registrazione hanno inoltre mantenuto il proprio banco sia Andrea Heros che Kashmere, usciti vincitori dalle rispettive sfide. Sul fronte sportivo, invece, Gabriele ha conquistato la vittoria nella prova di pugilato, confermando il proprio percorso all’interno della scuola.