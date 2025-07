Francesco Totti e Noemi Bocchi in Indonesia con i loro figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesco Totti sta vivendo un’estate all’insegna della famiglia in Indonesia, accompagnato dalla compagna Noemi Bocchi e dai figli di entrambi. Per la prima volta, l’ex calciatore della Roma si sta concedendo un viaggio con tutta la famiglia allargata, condividendo momenti di relax e spensieratezza attraverso le storie su Instagram. Tra risate e divertenti siparietti, la vacanza trasmette un’atmosfera di serenità, anche se ci sono piccoli ostacoli da superare, come l’adattamento tra i più giovani.

La battuta di Totti alle scimmie

Tra i momenti più divertenti, spicca la battuta di Totti davanti a un gruppo di scimmie. Osservando una scimmia seduta che sembra imbronciata, il 46enne scherza dicendo: “Sembra Chanel”, riferendosi alla figlia 18enne. La ragazza, ripresa mentre si lascia coinvolgere dalla situazione, risponde tra le risate: “100% io”. Questo episodio mostra il lato ironico e spensierato dell’ex calciatore, che si diverte a condividere momenti divertenti con la famiglia.

Mentre i figli si conoscono meglio, i genitori puntano a rafforzare i legami tra i giovani. La vacanza in Indonesia rappresenta un’occasione importante per consolidare i rapporti familiari, tra risate, scherzi e momenti di leggerezza, con Totti felice di vivere questa esperienza insieme ai suoi cari.