Il Vice Questore Giovanni Martino è il nuovo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Foggia.

Il Dirigente, 53enne e catanese, è laureato in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche e dopo una prima esperienza alla Questura di Enna e nei Commissariati ennesi di Nicosia e Leonforte, nel 2017 e’ entrato a far parte della Polizia Stradale, dirigendo prima la Sezione di Enna e poi quella di Siracusa.

Il neo Dirigente della Polstrada di Foggia ha dichiarato di essere pronto per affrontare le sfide che un territorio importante e complesso, quale è quello foggiano, comportano.

A lui un augurio di un buon lavoro al servizio della cittadinanza della Provincia di Foggia.