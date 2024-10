Il sipontino Vincenzo Prencipe nuovo presidente degli agenti marittimi pugliesi

Vincenzo Prencipe è il nuovo presidente regionale della Associazione Agenti Raccomandatarî e Mediatori Marittimi di Puglia – Raccomar , associazione a cui aderiscono aziende di tutti i porti pugliesi.

Prencipe è stato eletto nella assemblea dei soci svoltasi nella sede regionale di Bari e il consesso – si legge in una nota – ha registrato una elevata partecipazione da parte degli associati.

Lo scrive il sito shippingitaly

Nato a Manfredonia, agente raccomandatario marittimo di lunga data e imprenditore della logistica portuale italiana, Vincenzo Prencipe succede al brindisino Marcello Gorgoni.

È laureato in Economia Marittima e dei Trasporti Internazionali, è amministratore della ultracentenaria azienda A.Galli & Figlio srl con sede in Manfredonia e operante in diversi porti italiani.

Ha già ricoperto diversi ruoli nel sistema Raccomar e della confederazione nazionale di cui la associazione pugliese è parte integrante, Federagenti, l’associazione nazionale che ha rappresentanza in tutti i porti nazionali.