Il Rotary Club Manfredonia e Yachting Club ospitano il prof. Fabrizio Cerusico per la presentazione del libro “Fammi stare bene”

Il Rotary Club Manfredonia e Yocthing Club ospitano il prof. Fabrizio Cerusico per la presentazione del libro “Fammi stare bene”

Il Rotary Club Manfredonia, in collaborazione con lo Yocthing Club, organizza sabato sera alle ore 19.30 presso il Regio Hotel di Manfredonia un incontro con il medico ginecologo e divulgatore Fabrizio Cerusicoper la presentazione del suo libro “Fammi stare bene. Il benessere in tre atti”.



Con Fammi stare bene. Il benessere in tre atti, edito da Ribalta Edizioni, il medico ginecologo e divulgatore Fabrizio Cerusico propone un percorso chiaro e accessibile per ritrovare l’equilibrio tra corpo, mente e anima.



Attraverso esempi concreti e riflessioni nate dalla pratica clinica, Cerusico guida il lettore a superare la cultura del “fare per avere” e a riscoprire l’importanza dell’“essere”.

Alimentazione, sonno, respiro, relazioni e crescita interiore diventano tasselli di una “ruota del benessere” che ognuno può costruire su misura per sé.



“Il benessere – dichiara l’autore – non è soltanto assenza di malattia: in questo libro accompagno il lettore in un viaggio che unisce scienza, arte e connessione con se stessi, offrendo non semplici consigli ma una vera e propria rivoluzione di prospettiva. Ho voluto scrivere un testo accessibile e coinvolgente, che intreccia esperienze personali e riflessioni cliniche, convinto che lo stare bene nasca da una volontà quotidiana e da scelte consapevoli.”



Un libro che unisce scienza e umanità, per imparare a stare davvero bene – ogni giorno.



L’appuntamento si inserisce nel programma delle attività culturali e di divulgazione promosse dal Rotary Club Manfredonia, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di riflessione e confronto sui temi della salute, del benessere e della crescita personale.



Durante la serata, il dott. Cerusico dialogherà con il pubblico sul significato profondo del benessere, tra scienza, emozioni e consapevolezza, raccontando esperienze e storie raccolte nel suo volume.