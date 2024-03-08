Il rappresentante degli studenti prende la parola e il presidente Rocca abbandona l'aula

Università di Cassino, il rappresentante degli studenti prende la parola e il presidente Rocca e la sua Giunta disertano l'evento. L'indignazione degli studenti: “Ennesima vergognosa passerella dei po...

Università di Cassino, il rappresentante degli studenti prende la parola e il presidente Rocca e la sua Giunta disertano l'evento. L'indignazione degli studenti: “Ennesima vergognosa passerella dei politici locali".

Lo scorso 5 Marzo, durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Cassino, il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca e gli altri esponenti di centrodestra, abbandonano l'aula universitaria mentre il rappresentante degli studenti Luigi Gaglione, sta per prendere la parola. L'atteggiamento deplorevole di Rocca e la sua Giunta, per la mancanza di ascolto e il totale disinteresse dimostrato, suscita indignazione e malcontento tra gli studenti, che in un comunicato stampa, scrivono: "Non solo ha lasciato l’aula, ma nel farlo ha addirittura ostruito il passaggio del rappresentante che non riesce a raggiungere il palco. Però hanno scattato le loro foto e pubblicato i loro post, ora in bella vista sui social."

Giunta abbandona l'aula. Il Movimento 5 Stelle controbatte

“Che la destra fosse allergica ai giovani e agli studenti era ormai chiaro. Ma vedere la scena pietosa del Presidente del Lazio Rocca, che all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cassino si alza e se ne va proprio quando il rappresentante degli studenti inizia a parlare è davvero triste e difficile da commentare. Ma non si vergognano? Tanto più se poi sono sempre pronti a farsi i selfie che pubblicano sulle loro pagine social?" Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà a Luigi Gaglione e a tutta la comunità universitaria di Cassino, offesa dalla maleducazione delle istituzioni.