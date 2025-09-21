Il programma completo della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo
MONTE SANT’ANGELO CELEBRA SAN MICHELE ARCANGELO, IL PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE.
IL 30 SETTEMBRE ARRIVA Noemi Official
Dal 27 al 30 settembre 2025 quattro giorni di fede, tradizione, musica e spettacolo
Monte Sant’Angelo si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo, in programma dal 27 al 30 settembre 2025. Quattro giorni intensi che uniranno momenti religiosi, tradizioni popolari, spettacoli musicali e intrattenimento, in un abbraccio corale che coinvolgerà l’intera comunità.
Il programma prevede il consueto intreccio tra il sacro e il profano: celebrazioni solenni, la suggestiva Processione della Sacra Spada per le vie della città (29 settembre), il tradizionale rito dell’Offerta della Cera (28 settembre), l’accensione delle luminarie, ma anche concerti e spettacoli di richiamo, tra cui il concerto di Noemi, attesissimo martedì 30 settembre in Piazza Giovanni Paolo II con il suo “Nostalgia summer tour”.
Non mancheranno iniziative culturali, appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini, spettacoli di piazza e l’immancabile spettacolo pirotecnico finale, che saluterà la conclusione della festa.
IL PROGRAMMA COMPLETO https://bit.ly/FestapatronaleMSA2025_programma
Per saperne di più: https://www.montesantangelo.it/it/news/monte-sant-angelo-celebra-san-michele-arcangelo-il-programma-della-festa-patronale-il-30-settembre-arriva-noemi