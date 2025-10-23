[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Progetto “Si Può Fare” Torna a Manfredonia!

Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto centinaia di giovani e portato alla realizzazione di dieci micro-progetti, torna “Si può fare” a Manfredonia con l’edizione 2025-2026, il progetto che promuove protagonismo giovanile, creatività e cittadinanza attiva.

Un’iniziativa fortemente voluta e sostenuta dall’Amministrazione comunale, perché i giovani sono e devono continuare a essere la vera forza rigeneratrice della città.

Numerose le azioni di rigenerazione urbana realizzate nella prima edizione, insieme agli eventi di animazione che hanno coinvolto decine di under 30.

Ora siamo pronti a ripartire, con nuove idee, nuove energie e nuove opportunità di crescita.

Stay tuned!

Maria Teresa Valente Assessora al Welfare e Cultura