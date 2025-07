[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il presidente Sebastiano Luigi Gentile va in pensione: il saluto dell’Ordine degli Avvocati

Giornata di emozioni al Tribunale di Foggia, dove oggi il presidente Sebastiano Luigi Gentile ha salutato magistrati, dipendenti e colleghi in occasione del suo pensionamento. Un momento sentito, segnato da applausi, parole di stima e riconoscenza per una figura che ha lasciato un segno profondo nella giustizia foggiana.

A rendergli omaggio, tra gli altri, anche l’Ordine degli Avvocati di Foggia, rappresentato dal presidente Gianluca Ursitti, che ha voluto esprimere pubblicamente la gratitudine dell’intera categoria forense. «Il presidente Gentile – ha detto Ursitti – è stato un gentiluomo d’altri tempi, un uomo di grande rigore e altrettanta umanità. Ha saputo governare il cambiamento con equilibrio e lucidità, mantenendo saldo il timone del Tribunale anche nei momenti più complessi, nonostante le croniche carenze di organico».

Durante il suo mandato, Gentile ha rappresentato un punto di riferimento per l’intero sistema giudiziario locale, distinguendosi per il rispetto dei ruoli, il dialogo costante con l’avvocatura e una visione moderna dell’amministrazione della giustizia.

La sua uscita di scena lascia una traccia profonda, non solo sul piano istituzionale ma anche umano, come dimostrano le numerose testimonianze di affetto e riconoscenza ricevute nella giornata di oggi. Un saluto che ha il sapore della riconoscenza e del rispetto per un presidente che ha saputo essere guida autorevole e presenza discreta.

L’intero Foro foggiano gli augura un meritato riposo e una nuova stagione di serenità, dopo anni dedicati al servizio della giustizia.