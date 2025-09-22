[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI PUGLIA INCONTRA GLI OPERATORI TURISTICI E ALBERGHIERI DEL GARGANO

Vieste, 22 settembre 2025 – Mercoledì 24 settembre alle ore 11.00, presso la sede di Confcommercio a Vieste, il presidente di Federalberghi Confcommercio Puglia, Francesco Caizzi, incontrerà gli operatori turistici e alberghieri del Gargano.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto sul bilancio della stagione balneare ormai in chiusura e sulle prospettive per il comparto turistico della Capitanata. Sarà inoltre l’occasione per approfondire i contenuti e le opportunità offerte dalla nuova legge regionale sulle DMO (Destination Management Organization), appena approvata.

Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia conferma così il proprio impegno nel favorire il dialogo tra le imprese del settore e le istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del turismo pugliese e di sostenere lo sviluppo di strategie condivise per la valorizzazione del territorio.

Appuntamento:

Sede Confcommercio – Via Cavour, 12 Vieste

Mercoledì 24 settembre 2025

Ore 11.00

Per info: 0884 706193