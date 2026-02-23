[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il patrimonio naturale: della stagione delle seppie

Manfredonia – AVVISTAVA tutto dalla finestra, con il suo cannocchiale, il babbo. Quell’anno ci era toccato il punto di zona della nostra Siponto, estratto dal sorteggio dalla Capitaneria; con la barca si spaccava le onde di quel mare, per la pesca delle seppie, decantate anche a livello nazionale dal grande poeta Ungaretti .

Pescare in quegli anni mi faceva sentire felice, immerso in quello splendido scenario; a pensarci adesso l’atmosfera marina, ci regalava suoni acuti dei delfini, emetteva odori indimenticabili.

Grazie a mio padre respiravo l’immenso, quasi circondato da una grande libertà marina, ora tutta mia. Ho ancora impresso nella mente; quando su di noi quel sole ci illuminava di speranza dell’essere umani, orgogliosi – di una vita umile, ricca di cultura popolare…ora ormai sono passati tanti anni ,è tutto le regole oggi sono state infrante, da quando abbiamo venduto il cuore al male…quante barche c’erano intorno a noi , distanti lontano almeno un miglio, c’era fratellanza – mentre poi piano col passar del tempo, della nuova epoca con i cambi di generazione; hanno distrutto un patrimonio naturale

di Claudio Castriotta