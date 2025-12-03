Il Parco Nazionale del Gargano celebra il suo 30° anniversario a Manfredonia
Il Parco Nazionale del Gargano celebra il suo 30° anniversario!
Sabato 6 dicembre 2025, dalle ore 17.00, Corso Manfredi a Manfredonia diventa il cuore dei sapori, delle tradizioni e delle comunità del nostro territorio.
I Sapori del Gargano – tra Presìdi, Gusti, Tradizioni e Comunità
Evento in collaborazione con Slow Food Gargano e le Pro Loco del Gargano.
La Pro Loco di Manfredonia sarà presente con uno stand dedicato alla promozione della Farrata, uno dei prodotti più identitari della nostra città e inserito nel paniere dei prodotti tipici del Parco Nazionale del Gargano.
Un’occasione unica per scoprire (o riscoprire!) il gusto autentico di questa eccellenza che racconta storia, riti e cultura della nostra comunità.
Durante la serata:
• Degustazioni e stand gastronomici con Presìdi Slow Food
• Musica popolare con “Li Sammecaler”
• Show cooking con l’Associazione Cuochi del Gargano
• Spettacolo “Pacchianella” e danze tradizionali
• Concerto del gruppo New Folk Project con lo Spettacolo “Le strette vie del Sud” e i balli delle Pacchiane di San Nicandro
Sabato 6 dicembre
Un viaggio tra sapori, tradizioni e identità per celebrare insieme i 30 anni del nostro Parco.
Vi aspettiamo!