Il Parco Nazionale del Gargano celebra il suo 30° anniversario a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Parco Nazionale del Gargano celebra il suo 30° anniversario!

Sabato 6 dicembre 2025, dalle ore 17.00, Corso Manfredi a Manfredonia diventa il cuore dei sapori, delle tradizioni e delle comunità del nostro territorio.

I Sapori del Gargano – tra Presìdi, Gusti, Tradizioni e Comunità

Evento in collaborazione con Slow Food Gargano e le Pro Loco del Gargano.

La Pro Loco di Manfredonia sarà presente con uno stand dedicato alla promozione della Farrata, uno dei prodotti più identitari della nostra città e inserito nel paniere dei prodotti tipici del Parco Nazionale del Gargano.

Un’occasione unica per scoprire (o riscoprire!) il gusto autentico di questa eccellenza che racconta storia, riti e cultura della nostra comunità.

Durante la serata:

• Degustazioni e stand gastronomici con Presìdi Slow Food

• Musica popolare con “Li Sammecaler”

• Show cooking con l’Associazione Cuochi del Gargano

• Spettacolo “Pacchianella” e danze tradizionali

• Concerto del gruppo New Folk Project con lo Spettacolo “Le strette vie del Sud” e i balli delle Pacchiane di San Nicandro

Sabato 6 dicembre

Un viaggio tra sapori, tradizioni e identità per celebrare insieme i 30 anni del nostro Parco.

Vi aspettiamo!