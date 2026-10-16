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Il Parco Nazionale del Gargano avvia il percorso per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) 2027–2031, uno strumento strategico per promuovere un modello di turismo capace di coniugare tutela dell’ambiente, valorizzazione delle risorse naturali e culturali e sviluppo delle comunità locali.

Lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 16.00, presso la sede dell’Ente Parco a Monte Sant’Angelo, si terrà il primo incontro dedicato al rinnovo della Carta.

Sarà un’importante occasione di ascolto, confronto e partecipazione, aperta agli operatori turistici, alle amministrazioni locali, alle associazioni e a tutti i soggetti che contribuiscono quotidianamente alla crescita del territorio.

Il turismo sostenibile si costruisce insieme. Attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e degli attori del territorio, il Parco intende definire una strategia condivisa che valorizzi l’identità del Gargano, favorisca un turismo responsabile e generi nuove opportunità di sviluppo.

L’obiettivo è costruire un Parco sempre più protagonista di un turismo di qualità, rispettoso della biodiversità, delle tradizioni e delle comunità che lo abitano.

Perché il futuro del Gargano passa anche dalla capacità di fare rete, condividere obiettivi e trasformare la sostenibilità in opportunità concrete.

Monte Sant’Angelo – Sede Ente Parco Nazionale del Gargano

19 ottobre 2026 | Ore 16.00

Info: cets@parcogargano.it