Il paradiso delle signore trame settimana dal 9 al 13 dicembre 2024

Quali novità porterà Il paradiso delle signore 9 con le trame dal 9 al 13 dicembre 2024?

Molti sono i fan che attendono i vari risvolti della soap ambientata in un magazzino milanese, Voi che pensate? Scendendo nei particolari, da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2024, Marcello, si è riappacificherà con Matteo e lo inviterà addirittura a vivere a casa sua. Marta cerca un appartamento tutto suo. Le Veneri scoprono che la GMM sta progredendo con una linea economica.

Il paradiso delle signore trame, Salvo ed Elvira informano Don Saverio che si sposano

Salvo ed Elvira chiederanno a don Saverio di celebrare il loro matrimonio preso. Odile è molto tesa per la salute di Matteo. Quindi contatterà un dottore dell’ortopedia, che offrirà al ragazzo una cura per accelerare i tempi di guarigione della sua spalla. Marta ed Enrico intanto si frequentano, ma solo a certe condizioni.

Adelaide aiuterà Marta a trovare una casa che le piace. Si stanno organizzando i preparativi del matrimonio di Elvira e Salvo, lo sposo riceverà una brutta notizia che riguarda il suo conto. Al Paradiso, Roberto, Marcello e Gianlorenzo parlano dei dati del primo giorno di vendite della nuova collezione, e sono molto positivi. Alfredo non riuscirà a parlare con Clara, perché l’arrivo di Jerome lo bloccherà. Matteo confiderà a Odile che ricorda Maria e gli errori fatti. L’intimità tra i due è evidente.

Il paradiso delle signore anticipazioni

Rosa parlerà con Matteo, Salvo non dirà a Elvira che sarà lui a saldare le spese matrimoniali. Nel frattempo, Elvira riceverà un aiuto inaspettato per confezionare il suo abito da sposa. Odile rivelerà a Marta alcune informazioni su Umberto per fare riconciliare la famiglia. Marta, però, non perdonerà il padre. Alfredo finalmente riuscirà a confessare a Clara i suoi sentimenti e lei scapperà via.

Adelaide consegnerà a Marta le chiavi del suo nuovo appartamento. Clara è confusa per successo Alfredo, si aprirà con Elvira, lui torna le chiederà nuovamente di parlare. Al Paradiso, si avvicina il Natale. E’stata organizzata una raccolta fondi per la casa-famiglia. Odile spronerà Matteo a trovare una passione per superare il suo momento di difficoltà. Marta inviterà Enrico nella sua casa nuova e due si lasceranno andare alla passione.

Marta ed Enrico si risveglieranno felici, Irene inizierà a capire che Clara le sta nascondendo qualcosa. Adelaide non gradirà la disponibilità della figlia verso Matteo. Lui, nel frattempo, tornerà a lavorare al Paradiso. Elvira confesserà alle Veneri di essere incinta. Alfredo si presenterà da Clara e succederà qualcosa di inaspettato, di che si tratterà?