Il Paradiso delle Signore: spoiler puntata di giovedì 6 febbraio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ecco le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 in onda giovedì 6 febbraio su Rai 1. L’amata soap prosegue con nuovi intrecci e colpi di scena, pronta a regalare emozioni ai suoi affezionati spettatori. Nella puntata prevista oggi pomeriggio alle 16 vedremo Tancredi oramai “ossessionato” di Rosa: l’imprenditore farà di tutto affinché la Venere lavori per la GMM, facendola distaccare sempre di più dal Paradiso. Andiamo a vedere ora come evolverà la situazione!

Il Paradiso delle Signore: Tancredi vuole Rosa dalla sua parte

Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 , in onda giovedì 6 febbraio su Rai 1, gli equilibri tra i protagonisti si fanno sempre più instabili. Tancredi ha ottenuto la collaborazione di Rosa per il suo giornale, convincendola a scrivere un articolo. La ragazza, però, aveva accettato di pensare di trattarsi di un contributo isolato, senza alcun ulteriore coinvolgimento. Ma il di Sant’Erasmo, colpito dalla qualità del suo lavoro, non intende fermarsi qui. La sua intenzione è chiara: spingerla a scrivere ancora e, soprattutto, legarla sempre di più al suo progetto editoriale. Il suo entusiasmo, però, potrebbe nascondere un secondo fine ben più ambizioso. Roberto e Marcello, che fin dall’inizio hanno nutrito dubbi su questa collaborazione, iniziano a sospettare che la richiesta di un solo articolo fosse soltanto un pretesto. Dietro la mossa di Tancredi potrebbe celarsi un piano ben più complesso, capace di sconvolgere non solo il futuro di Rosa, ma anche gli equilibri del Paradiso. I due amici cercheranno di vederci chiaro prima che sia troppo tardi.

Tensioni familiari e decisioni difficili

La convivenza tra Salvo, Elvira e Luisa si fa sempre più complicata. La presenza ingombrante della donna nella loro casa sta mettendo a dura prova la coppia, ormai stanca di dover gestire questa situazione. Ma mentre loro affrontano piccoli disagi quotidiani, c’è chi si trova a fare i conti con problemi ben più seri. Agata, infatti, deve fronteggiare l’ira del padre Ciro, che non ha preso affatto bene il suo interesse per Matteo Landi. L’uomo, profondamente contrario a questo innamoramento, ha deciso a imporre una punizione esemplare alla figlia, anche se non sappiamo ancora di preciso in cosa consisterà. Tuttavia, Agata non è disposta a subito passivamente le restrizioni imposte dalla famiglia e potrebbe trovare una soluzione capace di placare la rabbia del padre senza rinunciare ai suoi sentimenti. Riuscirà la giovane a far valere le proprie ragioni senza incrinare irrimediabilmente il rapporto con Ciro? E Salvo ed Elvira troveranno finalmente un modo per riprendersi la loro tranquillità? Le risposte arriveranno nella nuova puntata, tra tensioni, confronti e scelte difficili.

Agata e i suoi riusciranno a fare pace?











Ten