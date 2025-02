Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà nella puntata del 05/02?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In questo articolo proponiamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 in onda mercoledì 5 febbraio su Rai 1. L’amata soap prosegue con nuovi colpi di scena e sviluppi inaspettati per i suoi protagonisti. Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo episodio. L’appuntamento di oggi proseguirà la storia di Agata che dovrà affrontare i genitori, contrari alla sua frequentazione con Roberto, ma non solo: continuano le vicende di Enrico, che sentirà la mancanza di Anita, ma fortunatamente ci sarà la sua Marta a consolarlo. Andiamo ora a esaminare, in maniera approfondita, cosa ci aspetta nella puntata odierna de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore, 5 febbraio: ecco cosa accadrà!

Agata si trova in una situazione difficile dopo essere stata scoperta prima da Mimmo, che le ha promesso di mantenere il segreto, e poi da sua madre, alla quale è stata costretta a confessare tutto. La ragazza aveva mentito per trascorrere del tempo da sola con Roberto, verso il quale prova sentimenti sempre più forti. Concetta, dopo aver parlato con lei, accetterà di non dire nulla a Ciro, ma a una condizione: Agata dovrà smettere di vedere Landi. Tuttavia, la verità emergerà comunque e Ciro, venutone a conoscenza, reagirà con rabbia nei confronti della figlia minore. Nel frattempo, Landi avrà problemi ben più urgenti: lui e Marcello scopriranno che Rosa ha deciso di scrivere per il giornale di Tancredi; una scelta che li metterà in allerta e li lascerà incerti su cosa aspettarsi. Intanto, Enrico avverterà sempre di più la mancanza di Anita e Marta, per aiutarlo a distrarsi, gli proporrà un viaggio a Venezia in occasione del Carnevale, un’occasione perfetta per stare insieme senza attirare troppe attenzioni. Novità anche per Irene, che si troverà a dover sostituire Clara al Paradiso. La sua ricerca la porta a conoscere la nuova commessa della GMM, la quale riesce a catturare subito la sua attenzione.



Dove guardare la soap

Essendo trasmesso su Rai 1, Il Paradiso delle Signore 9 è disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale che consente di seguire i contenuti Rai in diretta o on demand. Il servizio, accessibile sia tramite sito web che tramite app per smartphone e tablet (iOS e Android), permette di vedere gratuitamente le puntate della fiction, a patto di effettuare la registrazione. Per accedere, è necessario creare un account inserendo i dati richiesti. Una volta completata la registrazione, basterà effettuare il log-in con il proprio nome utente o indirizzo email e la password scelta. Per guardare la puntata in diretta da PC, si può navigare nel menu laterale e selezionare la sezione Canali TV, mentre nell’app l’opzione è immediatamente visibile nella parte inferiore dello schermo. Da qui, sarà sufficiente cliccare su Dirette e selezionare Rai 1 , dove viene trasmessa la soap. Dopo la messa in onda televisiva, gli episodi saranno disponibili nella sezione on demand. Per recuperarli, basterà digitare Il Paradiso delle Signore nella barra di ricerca e cliccare sulla locandina della fiction. Qui verranno elencate tutte le puntate disponibili, e dal 5 febbraio sarà possibile trovare anche il nuovo episodio appena trasmesso.

Non perdete la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore!