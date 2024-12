Il Paradiso delle Signore, spoiler 4/12: Matteo si aggrava all’improvviso

Va in onda oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, alle 16 su Rai Uno e come al solito tanti saranno i colpi di scena. I tantissimi fan dell’amatissima soap opera si chiedono cosa succederà ai protagonisti, le anticipazioni lasceranno tutti a bocca aperta.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Matteo iniziava finalmente a riprendersi e sembrava ormai fuori pericolo, un evento del tutto inaspettato però farà preoccupare tutti. Le anticipazioni fanno sapere che Concetta proverà ancora a convincere Marcello a perdonare il fratello. Portelli non ha cambiato idea, non appena starà meglio vuole andare via da Milano ma nella puntata di oggi dovrà fare i conti con un’altra drammatica vicenda che inevitabilmente cambierà i suoi piani.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, 4 dicembre 2024: Matteo in pericolo di vita, il piano della nonna di Elvira

Elvira e Gertrude, Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4/12 (Screen Raiplay)

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nell’episodio di oggi, 4 dicembre 2024, Matteo perderà i sensi. Le sue condizioni di salute si aggraveranno all’improvviso facendo preoccupare non poco Barbieri e Silvana. La situazione sarà piuttosto grave e non appena Marcello lo saprà si recherà immediatamente in ospedale da Portelli.

Intanto, la nonna di Elvira penserà ad un piano per far tornare il sereno tra la nipote e i suoi genitori. Il padre infatti non ha reagito bene quando ha scoperto che la figlia è in dolce attesa e vuole convolare a nozze con Salvatore. Cosa avrà in mente Gertrude? Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore non rivelano altri dettagli, per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi.