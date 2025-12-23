Il Paradiso delle Signore si ferma: torna il 5 gennaio

Quest'anno le vacanze natalizie saranno più lunghe del solito per i fan de Il Paradiso delle Signore. La celebre fiction daily del pomeriggio di Rai 1 si ferma dopo la puntata del 23 dicembre e torner...

Quest'anno le vacanze natalizie saranno più lunghe del solito per i fan de Il Paradiso delle Signore. La celebre fiction daily del pomeriggio di Rai 1 si ferma dopo la puntata del 23 dicembre e tornerà in onda lunedì 5 gennaio 2026.

Il particolare posizionamento di Natale e Capodanno, entrambi caduti a metà settimana, ha determinato uno stop prolungato per la serie ambientata nel grande magazzino milanese degli anni Sessanta.

Lo speciale di Natale su RaiPlay

Per chi non riesce a stare troppo tempo lontano dalle vicende de Il Paradiso delle Signore, c'è una consolazione. Su RaiPlay è disponibile dal 23 dicembre uno speciale dedicato alle festività, pronto a far vivere la magia del Natale direttamente dal set.

Protagonisti di questo episodio speciale sono Anita, la figlia di Enrico Proietti, e Teo, il figlio dello stilista Gianlorenzo Botteri. I due giovani guideranno gli spettatori in un viaggio tra musica, allegria e l'attesa delle feste.

"Lo speciale non è solo un'occasione per rivivere le atmosfere festive, ma anche per riscoprire il cuore pulsante della soap", si legge nella presentazione ufficiale. Gli appassionati potranno così ingannare l'attesa ripercorrendo intrighi, amori e sogni dei personaggi più amati.

Sulla piattaforma streaming sono inoltre disponibili tutti gli episodi delle stagioni precedenti, inclusa la prima con Giuseppe Zeno e Alessandro Tersigni.