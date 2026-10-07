Il Paradiso delle Signore, Riccardo inganna Adelaide?

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 11, in onda su Rai 1 dal 12 al 16 ottobre 2026, metteranno Riccardo al centro della scena. Il ritorno del giovane Guarnieri continua infatti a nascondere diversi misteri e Marta si renderà conto che suo fratello ha bisogno di aiuto. Per questo deciderà persino di mettere da parte il rancore nei confronti di Adelaide, ma la contessa comincerà a nutrire un sospetto molto grave. Adelaide temerà infatti che Riccardo possa essere ricaduto nel tunnel della droga. Insieme a Marta deciderà quindi di sottoporlo a un test; le due donne aspetteranno con ansia il responso degli accertamenti. Alla fine il risultato sarà negativo e sembrerà scagionare completamente Riccardo. Eppure alcuni particolari faranno capire che la verità potrebbe essere molto diversa.

Riccardo supera il test, ma qualcosa non torna

Adelaide sarà convinta che dietro la crisi di Riccardo possa esserci una nuova dipendenza.

Il test antidroga dovrebbe quindi permettere alla famiglia Guarnieri di scoprire finalmente la verità.

Il responso, però, finirà per sorprendere sia la contessa sia Marta.

Riccardo risulterà infatti negativo alle sostanze stupefacenti.

Un risultato apparentemente rassicurante che non riuscirà però a cancellare tutti i dubbi.

Le anticipazioni più recenti parlano infatti di alcuni elementi sospetti.

Secondo una ricostruzione emersa nelle ultime ore, Riccardo potrebbe addirittura aver fatto ricorso a un espediente per alterare l’esito del test. Il mistero attorno al giovane Guarnieri è quindi destinato a proseguire.

Riccardo ha inoltre confidato involontariamente qualcosa a Diana, chiedendole di mantenere il segreto.

Una richiesta che contribuisce ad aumentare ulteriormente i sospetti sul suo conto.

Intanto anche Odile dovrà affrontare una situazione particolarmente complicata: la giovane sarà alla ricerca di una soluzione per salvare la GMM dalla crisi.

La sua strategia sarà però ancora più rischiosa rispetto al prêt-à-porter proposto da Iacopo e la questione rischierà inoltre di creare nuove tensioni con Matteo. Umberto, invece, vorrebbe rivelare pubblicamente di essere il padre di Odile.

La famiglia non sembrerà però intenzionata ad appoggiarlo in questa scelta.

Carla, intanto, continuerà la sua guerra personale contro Adelaide.

Diana le rivelerà un segreto che potrebbe trasformarsi in un’arma contro la contessa.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore possono essere seguite anche in streaming su RaiPlay, il servizio digitale gratuito della Rai. Per utilizzare la piattaforma basta registrarsi senza alcun costo, indicando i principali dati personali richiesti. In alternativa, è possibile velocizzare la procedura effettuando l’accesso tramite uno dei profili social supportati.



Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina (Fonte: Google)

FONTI:

Blasting News

Coming Soon

Tvserial.it