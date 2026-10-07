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Il “Carmine” di Manfredonia in festa

Con grande gioia e profonda gratitudine al Signore, l’intera Arcidiocesi accompagna l’inizio del ministero pastorale dei nostri sacerdoti presso la Parrocchia Santa Maria del Carmine di Manfredonia.

Diamo il nostro più caloroso benvenuto a:

Don Giovanni Granatiero, che assume la guida della comunità in qualità di nuovo Parroco.

Don Danilo Martino, che lo affiancherà nel servizio pastorale come Vice Parroco.

«Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto» (Gv 15,16).

A Don Giovanni e Don Danilo va l’abbraccio fraterno del nostro Arcivescovo e di tutto il popolo di Dio. Preghiamo affinché lo Spirito Santo guidi i loro passi, colmi i loro cuori di entusiasmo e renda fecondo il loro cammino pastorale a servizio delle famiglie, dei giovani e di tutta la comunità parrocchiale del Carmine.

Affidiamo il loro ministero alla materna protezione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. 🕊️🙏

Danilo Martino

Pagina Facebook Arcidiocesi di Manfredonia