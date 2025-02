Il Paradiso delle signore puntate dal 17 al 21 febbraio: Umberto affronta Enrico, Botteri esce con Giulia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 17 al 21 febbraio in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy raccontano che Marta sceglierà di essere sincera con Umberto confessandogli di avere una storia con Enrico. La ragazza metterà al corrente anche il suo fidanzato di questa scelta finendo per coglierlo alla sprovvista. Secondo Enrico, infatti, non sarà una buona idea informare Umberto della loro storia. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che il commendatore affronterà subito Enrico di persona. Umberto metterà subito le cose in chiaro sebbene ancora le trame siano scarne di particolari. Intanto Alfredo farà ritorno a Milano dopo essere stato in Belgio. Al suo fianco non ci sarà Clara, tanto che i due potrebbero essersi detti nuovamente addio.

Il Paradiso delle signore puntate 17-21 febbraio: Botteri chiede a Giulia di uscire a cena

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 17 al 21 febbraio su Rai 1, Giulia accuserà dei sensi di colpa, continuando a mentire a Gianlorenzo Botteri riguardo alla presenza di Rita assunta come venere del grande magazzino al posto di Clara. La stilista è a conoscenza che la ragazza sia una spia assunta da Tancredi per rubare informazioni sulla nuova collezione dell’atelier diretto da Marcello. Allo stesso tempo, Botteri si avvicinerà sempre di più a Giulia, chiedendole di uscire a cena insieme. Infine ci saranno alcuni problemi tra Salvatore e Elvira. Il giovane non andrà d’accordo con sua suocera e per questo costringerà sua moglie ad intervenire. Elvira incinta sarà costretta ad invitare Luisa a fare i bagagli e tornare a casa sua.