Il Paradiso delle signore puntate 31 marzo-4 aprile: un uomo potrebbe dividere Odile e Matteo

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 31 marzo al 4 aprile su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che la Galleria Milano Moda si metterà alla ricerca per trovare una modella per il capo di punta. Nel frattempo, Rosa si troverà divisa tra due fuochi: cedere all’offerta di Tancredi o scegliere Roberto. Irene proporrà proprio alla giornalista di vivere da lei in attesa di trovare un alloggio migliore. Adelaide, intanto, accetterà di sottoporsi alla delicata operazione proposta da Enrico. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Umberto non sarà d’accordo e per questo chiederà ad Odile e Marta di far cambiare idea ad Adelaide. Tancredi e Giulia, invece, organizzeranno un nuovo piano contro Botteri. Fortunatamente i due non potranno contare sull’aiuto di Rita.

Il Paradiso delle signore: Guido mette gli occhi addosso a Matteo

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 31 marzo al 4 aprile, Marcello scoprirà che Rosa vuole trasferirsi a casa di Irene e Delia. L’uomo accuserà la mancanza della venere nonostante si faccia vedere molto distaccato. Delia, intanto, ammetterà alle amiche di essersi innamorata di Botteri mentre in redazione si discuterà il volto della nuova testimonial del servizio fotografico. Odile e Matteo, invece, appariranno sempre più complici. I due si prepareranno ad incontrare il produttore Guido Castelli, che rimarrà molto colpito dalla figlia di Adelaide. Marcello a questo punto spingerà suo fratello a confidare i suoi sentimenti per Odile prima che sia troppo tardi. Adelaide prossima alla partenza farà un regalo speciale a sua figlia per poi chiedere ad Enrico di prendersi cura di lei. Infine a Milano arriverà Lea, la cognata del dottore con una brutta notizia da dargli.