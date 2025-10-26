Il Paradiso delle signore, puntate 3-7 novembre: Adelaide fa licenziare Rosa e Marcello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento quotidiano con la soap “Il Paradiso delle signore”. Le vicende del grande magazzino milanese vanno in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00, allietando i pomeriggi dei telespettatori. Le trame dell’ottava stagione stanno entrando nel vivo; difatti non mancano i colpi di scena. Le prossime puntate daranno notevole spazio al personaggio di Adelaide, reduce da una terribile delusione d’amore. La donna aveva organizzato un matrimonio perfetto con Marcello, con cui faceva coppia fissa da qualche tempo. Barbieri, tuttavia, ha deciso di interrompere la loro relazione, essendosi reso conto di provare dei sentimenti per Rosa.

La contessa apprende di essere stata lasciata per Rosa

Nel corso delle prossime puntate Adelaide dovrà fare i conti con il dolore dell’abbandono da parte di Marcello. Quest’ultimo ha compreso di essersi innamorato di Rosa, tanto da scegliere di non sposarsi con la contessa. La nobildonna soffrirà molto per la decisione del giovane, avendo posto grandi aspettative in questa relazione. La zia di Marta pensava di aver finalmente trovato la persona con cui condividere la sua vita. Stando alle anticipazioni la donna verrà a conoscenza del legame fra Rosa e Marcello, comprendendo la reale motivazione per cui barbieri ha annullato il loro matrimonio.

Il Paradiso delle signore, puntate 3-7 novembre: Adelaide vuole farla pagare al suo ex

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 novembre rivelano interessanti novità. Appresa la verità, la contessa sarà determinata nel vendicarsi del suo ex. Marcello e Rosa saranno ben consapevoli del rancore innescato nell’animo di Adelaide, e si diranno pronti ad affrontarne le conseguenze. La contessa non intende condividere il luogo di lavoro con le persone che l’hanno pugnalata alle spalle. Pertanto chiede a Landi di licenziare sia Barbiere che la dottoressa Camilli. La donna sottolineerà l’importanza di un ambiente lavorativo sereno, affermando che non è possibile lavorare bene con persone di cui non si fida.