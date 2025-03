Il Paradiso delle signore puntate 10-14 marzo: Enrico scopre il mistero di Marta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 marzo in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera italiana rivelano che l’infermiera non riuscirà ad aiutare Umberto a rintracciare Adelaide. Intanto alla Galleria Milano Moda giungerà un’importante figura di spicco nella moda che farà un’offerta a Giulia. Odile e Matteo, invece, saranno contattati da un produttore musicale mentre Umberto farà una scoperta importante su Adelaide grazie all’aiuto di Enrico. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Umberto commenterà con Italo l’informazione ricevuta con Adelaide, nascondendo però la verità ad Odile. Intanto la Galleria Milano Moda deciderà di anticipare l’uscita della nuova collezione per fare un torto al grande magazzino. Giulia chiederà a Delia di potersi incontrare mentre Tancredi farà una nuova proposta di lavoro a Rosa.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Enrico risolve il mistero di Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 10 al 14 marzo su Rai 1 rivelano che Marta verrà spiata da una presenza misteriosa. Proprio Enrico si insospettirà per lo strano comportamento dell’amata, che riceverà la visita di un uomo sconosciuto. Marcello, intanto, inviterà Rosa a cena mentre Matteo chiederà ad Odile di collaborare anche lui alla casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli. Enrico informerà Umberto dello strano comportamento di Marta. Il commendatore vorrà vederci chiaro. Delia, intanto, apparirà confusa dopo aver parlato con Giulia. Roberto, invece, deciderà di aiutare Mimmo per conquistare il cuore di Agata mentre Marcello indagherà sull’uscita anticipata della collezione della Galleria Milano Moda. Infine Enrico risolverà il mistero di Marta, ricevendo una bella sorpresa.