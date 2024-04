Il Paradiso delle Signore non andrà in onda il 1° aprile 2024

Il Paradiso delle Signore 8 non andrà in onda il 1° aprile 2024. Che succederà a Pasquetta su Rai1? Ci sarà un Cambio di palinsesto per la giornata di Pasquetta. Ecco che ci attende al suo posto e quando tornerà nel pomeriggio di Rai1.

Il Paradiso delle Signore 8 Cambio di Programmazione per il 1° aprile 2024

Ci sarà un cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La Soap non verrà trasmessa, oggi, giorno di Pasquetta, 1° aprile 2024. Vittorio Conti i suoi protagonisti e colleghi saranno impegnati con le crisi, rivelazioni inaspettate e malefici intrighi.

La Soap trasmessa da Rai1 si prenderà una piccola pausa lunedì 1° aprile 2024 e non andrà in onda nel giorno di Pasquetta. La Volta Buona con Caterina Balivo ci farà compagnia dalle ore 14.00 sino alle 16.52. Vittorio e i suoi torneranno regolarmente da martedì 2 aprile 2024 e per il mese di aprile non dovrebbero esserci altri cambiamenti.

Il Paradiso delle signore dovrebbe concludersi a maggio, prima dell’estate, e anticipiamo grandi colpi di scena. Scopriremo molto presto Come andrà a finire tra Maria e Vito e Matteo riuscirà a conquistare la Puglisi? Vittorio e Marta torneranno appassionati?

Il paradiso delle signore, 2 aprile 2024

Tancredi rivelerà a Umberto di voler riconquistare Matilde. Di Sant’Erasmo vuole trascorrere sempre più tempo con la moglie, riavere il suo amore. Marcello, teme di essere stato ingannato, tornerà dalla Germania e rivelerà a Matteo di voler fare affari con Hofer.

Barbieri farà molto felice il Commendatore, che lo potrà distruggere. Clara si infurierà contro Alfredo. La ragazza ha vinto la gara ciclistica ma purtroppo ha scoperto che sulla sua bicicletta è stato montato un cambio non omologato e ora rischia la squalifica.

Maria ha deciso di andare a Parigi per incontrare Defois. Vito, inaspettatamente, si offrirà di accompagnarla. Lei accetterà?

Il Paradiso delle Signore è trasmesso dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.