La Promessa news Jimena prende un colpo in testa

Povera Jimena che prende un colpo in testa! Ecco La Promessa news Jimena , la donna non inizia bene il mese di aprile, almeno nella soap. Le conseguenze saranno gravi, visto che lei dimenticherà tutto. L’avete creduto? E’ un pesce d’aprile per ridere un poco, anche nelle soap si fanno.

Jimena si inventerà di aver preso un colpo in testa

Ebbene è vero, non è uno scherzo, Jimena si inventerà di aver preso un colpo in testa. La realtà sarà invece un’altra, quale? La donna se lo darà da sola, così come fingerà di non ricordare nulla, ha dimenticato tutto.

Jana farà il possibile per spiegare a Manuel che la moglie sta mentendo nuovamente ma lui, sordo e incredulo, non le darà per niente retta. Il marchese non si sentirà più essere libero, rifiuterà la proposta di Don Pedro. Quindi non parteciperà alla Coppa Herzog Staackman.

La promessa: Don Alonso elargirà a Pia i favori che ha chiesto

Petra da Cruz dormirà insieme a Don Gregorio, nella sua stanza alla tenuta. Pia otterrà ciò che aveva chiesto a Don Alonso, Martina convincerà lo zio che Beatriz è squilibrata. Vittima di deliri, inventa cose mai successe.

Il marchese le crederà e cercherà di risolvere la situazione, affinché la poco gradita ospite se ne vada dalla tenuta. Il maestro parteciperà alla cena con Simona e Candela e quest’ultima riserverà per lui molte attenzioni.

La Promessa: Simona avrà paura che la sua amica scopra il suo segreto

Simona sarà sempre più spaventata, cercherà quindi di cacciare Don Carlos dalla tenuta, ma Don Romulo interverrà. Pensando che voglia più soldi per rimanere a La Promessa, gli alzerà lo stipendio. Simona cederà, suo malgrado.

Ella accetterà di continuare a seguire le lezioni a condizione che Orengo non accetti il corteggiamento dell’altra cuoca e non parli del loro rapporto. Don Gregorio, nel frattempo, annuncerà a Don Romulo che entro breve tempo sarà lui l’unico maggiordomo, come un tempo.

Don Romulo diverrà invece il cameriere personale di Don Lorenzo. Le tensioni saliranno alle stelle tra Salvador e Lope. Quest’ultimo, inoltre, confesserà all’amico di amare Maria… A Pia non piacerà condividere la sua stanza con Gregorio, visto che l’uomo russa come un trombone.