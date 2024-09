Il paradiso delle signore mostra Odile ribelle, libera e scandalosa!

Il paradiso delle signore mostra Odile al circolo e la presenta come sua figlia.

Odile tornerà a Milano e precisamente a Il paradiso delle signore. Fin dal suo arrivo, mostrerà una versione di se’ molto diversa da mamma Adelaide. La nuova arrivata sarà ribelle, libera e scandalosa, tre caratteristiche che non sono mai piaciute alla madre. Da chi avrà imparato?

La giovane Sant’Erasmo non diventerà come la madre

La ragazza diverrà amica di Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), non sarà mai simile alla madre e agli altri membri della famiglia. Adelaide cercherà la pace tra lei e Odile? La contessa chiederà alla giovane di andare insieme al Circolo per presentarla come fosse sua figlia. Odile ne sarà felice?

Non sappiamo rispondere a questa domanda, non ci è dato sapere se la presentazione ufficiale avverrà mai. Nel frattempo Odile confesserà ad Adelaide di non sentirsi a proprio agio nel considerarla sua madre. Le due donne faranno pace?