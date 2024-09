PD Manfredonia: “Per noi la politica è una ragione di vita”

Una ragione di vita.

Per noi che abbiamo cominciato il nostro percorso politico tra gli stand delle Feste de L’Unità, ospitare quella regionale è stato motivo di grandissimo orgoglio.

Per noi che siamo rimasti mentre tutti scappavano e abbiamo contribuito a ricostruire una comunità che in troppi si sono affrettati a dare per spacciata è stato un onore ospitare tante personalità di rilievo.

Aver portato il nome della Provincia di Foggia e della città di Manfredonia alla ribalta nazionale per temi che riguardano la vita reale dei cittadini è senza dubbio un successo insperato.

Un grazie sincero alle strutture ricettive (Hotel e B&B), ai lidi, alle aree campeggio, ai ristoranti, ai bar, alle gelaterie, alla città con i suoi parcheggi a pagamento, per aver offerto i loro servizi agli ospiti e ai visitatori dell’evento.

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo agli enti con i quali ci siamo interfacciati per le autorizzazioni previste dalla legge e ai tecnici che hanno lavorato al piano della sicurezza.

E ancora, un ringraziamento doveroso alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Locale per aver assicurato i propri servizi durante tutti i giorni della festa permettendone così il sereno svolgimento.

Grazie infinite alla Paser con il suo punto di soccorso, il punto antincendio, gli assistenti a persone colpite da disabilità e la security che per tutti i giorni della festa si sono adoperati per la sua piena riuscita.

E poi ci sono loro, gli artisti e tutte le attività gastronomiche che hanno creato un format originale allietando tutte le serate. Anche a loro va il nostro sincero ringraziamento.

Grazie alla CGIL e all’Anpi che con il loro spazio hanno impreziosito di contenuti la Festa.

Ci siamo sforzati di essere inclusivi, di aprirci al confronto con altre forze politiche (Movimento Cinque Stelle, Italia Viva, Sinistra Italiana, Forza Italia) e di dare il nostro punto di vista sulle questioni attuali che regolano la vita dei cittadini. Lo abbiamo fatto con il nostro stile, senza rispondere a polemiche o strumentalizzazioni che qualificano chi le fa ma che non trovano terreno fertile nell’opinione pubblica.

Una questione di vita, perché per noi la politica è questo, una causa da servire con dedizione e sacrificio. Nessuno ci ha costretto, abbiamo scelto di farlo da soli e francamente siamo orgogliosi di essere così.

E questo è il fiore…

Partito Democratico Manfredonia