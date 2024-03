Il Paradiso delle signore la fine dell’ottava stagione

Il Paradiso delle signore la fine potrebbe intitolarsi uno dei prossimi episodi. La conclusione della soap tutta italiana, la cui location è un grande magazzino milanese è già stata fissata, quando e come sarà?

La soap opera targata Rai 1 uscirà dal palinsesto in maggio 2024

Il Paradiso delle signore si congederà il 3 maggio, quando verrà trasmesso l’episodio conclusivo di questa ottava serie. La fiction delle Veneri sarà la prima a chiudere i battenti. Le riprese, terminate a gennaio hanno concesso agli addetti ai lavori di iniziare a pensare alle nuove trame relative alla nona stagione.

La Rai ha dato già il via libera per la messa in onda della nuova stagione, mentre c’è già la conferma per la pausa estiva. Intanto ci sono le probabili trame della nuova stagione ed il finale dell’ottava.

Una love story tra Maria e Matteo può nascere nel finale dell’ottava serie

Voci di corridoio anticipano un finale di stagione de Il Paradiso delle Signore con il botto. Marta Guarnieri, con il suo ritorno a Milano, ha già complicato non poco la trama. Vittorio Conti è colui che vuole conquistare nuovamente, riuscirà?

Come si concluderà l’ottava stagione de Il Paradiso? Maria Puglisi potrebbe essere la protagonista del finale insieme a Vittorio. La giovane potrebbe sorprenderlo con le sue dimissioni. Da Defois a Parigi, potrebbe giungere una proposta lavorativa per la ragazza e cambiarle la vita.

Il Paradiso delle signore spunta il finale di stagione: Maria Puglisi lascerà il paradiso?

Gabriella ha avuto successo a Parigi, perchè non potrebbe averlo Maria, grazie a Defois? Per Maria sarà dura comunicare la sua decisione a Vittorio, che non solo è il suo datore di lavoro ma è anche un compagno.

Conti di Maria ha apprezzato la bravura, la capacità di riportare il magazzino alle antiche glorie. L’uomo si ritroverà nei pasticci. Come troverà un’altra Venere simile a Maria? Agata Puglisi, sorella di Maria ha talento e disegna bozze promettenti. La nona stagione della soap italiana potrebbe mostrare Agata nel Paradiso, come nuova stilista.

Verremo presto a conoscenza delle nuove trame, sicuramente un nuovo successo!