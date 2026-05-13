Il Paradiso delle Signore, Francesco Ferdinandi: ‘potrebbero aprirsi diverse prospettive’

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Questa lunga stagione de Il Paradiso delle Signore ha segnato l’ingresso di Francesco Ferdinandi nei panni di Cesare Brugnoli. Un personaggio che ha interagito molto con Irene e Johnny. Con la daily soap ormai prossima al finale, l’attore traccia un bilancio di questa emozionante avventura, parlando anche di sé stesso.

Intervista al volto di Cesare de Il Paradiso delle Signore

Benvenuto. La sua esperienza ne Il Paradiso delle Signore è stata un vero viaggio tra emozioni contrastanti, quasi una corsa senza soste. Che tipo di rapporto ha costruito con Cesare? In quali aspetti si riconosce di più e dove, invece, sente una distanza netta?

Il rapporto che ho costruito con Cesare è lo stesso che si costruisce quando inizi un viaggio con una persona che non conosci e hai voglia di scoprirla e comprenderla: ascoltando quello che da raccontarti. L’empatia tra me e Cesare è stata subito forte e quindi è diventato subito interessante indossare le vesti di questo personaggio. Gli aspetti di Cesare che ci accomunano sono l’ironia, il sapersi adattare a diverse situazioni ed il senso di responsabilità. A differenziarci è l’analisi di se stesso. In particolare nel momento in cui ha deciso di andare all’altare nonostante abbia percepito esserci qualche dubbio per Irene sul passo che stavano per compiere insieme.

Siamo arrivati alle fasi conclusive della stagione: se dovesse tirare le somme, qual è il bilancio personale di questo percorso, tra sfide e soddisfazioni?

Tante sfide e tante soddisfazioni, ecco il bilancio della mia stagione al Paradiso. Il progetto era già in corso e bisognava adattarsi alla velocità a cui viaggia l’orchestra del Paradiso. E’ stato un lavoro quotidiano coadiuvato anche dalla guida del Direttore Artistico, dei Registi e dall’affiatamento che si è creato con i colleghi.

La scena del matrimonio mancato tra Irene e Cesare ha acceso il dibattito tra i telespettatori. C’è chi sperava in un lieto fine e chi ha apprezzato la scelta di Irene di fermarsi davanti a un sentimento non del tutto convinto. Dal suo punto di vista, come legge questa svolta narrativa? E se si fosse trovato in una situazione simile nella vita reale, quale sarebbe stata la sua reazione?

Corretta, perché in linea con il personaggio di Irene. Sarei stato io a non presentarmi all’altare, perché anche solo la percezione del dubbio che Irene ha fatto trapelare avrebbe dato il via ad una rivalutazione del tutto.

Ora che la storia tra Irene e Cesare è tramontata, quali prospettive si aprono per il suo personaggio? C’è la possibilità di rivederlo nella prossima stagione o dobbiamo prepararci a dirgli addio? Anche perché molti fan continuano a sperare in un riscatto per lui…

Potrebbero aprirsi diverse prospettive, sicuramente tutte interessanti. C’è solo un modo per scoprirlo: seguire la messa in onda della nuova stagione!

Proviamo a uscire dal set: chi è Francesco Ferdinandi nella quotidianità? Ci racconta qualcosa di sé che il pubblico ancora non conosce?

Chi è Francesco Ferdinandi non lo posso ben definire, perché mi piace essere alla continua scoperta di me stesso e dei miei limiti. qualcosa che il pubblico non sa di me è che amo cucinare, perdermi per le strade di luoghi che non ho ancora visitato e non trascurare mai la creatività.

Guardando al futuro, ha nuovi progetti in arrivo oppure in questo momento la sua attenzione è tutta rivolta alla soap di Rai 1?

La maggior parte dell’attenzione è rivolta al Paradiso, in parallelo ho preso parte alla miniserie “Pathos”, il resto è ancora in progettazione.

Chiudiamo con una domanda un po’ fuori dagli schemi: se potesse giocare con le identità e trovarsi in una realtà alternativa, quale personaggio femminile de Il Paradiso delle Signore sceglierebbe di interpretare e cosa la incuriosisce di quel ruolo?

La Contessa di Sant’ Erasmo. Il suo carisma, l’eleganza e l’aplomb alla vita con cui si muove all’interno del Paradiso la rendono unica nel suo genere.