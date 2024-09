Il Paradiso delle Signore dal 9 settembre, Matteo e Marcello

Con l’arrivo dell’autunno meteorologico, tornano le soap amate dal pubblico. L’equinozio arriverà il 22 settembre, anche se il caldo non si decide ad andarsene. In ogni caso Il Paradiso delle Signore 9 tornerà sui teleschermi, Matteo e Marcello saranno sempre più lontani, che accadrà?

Il Paradiso delle signore tornerà il 9 settembre

La soap italiana ambientata nel grande magazzino milanese, riaprirà i battenti con una nuova stagione, la nona. Ci attendono grandi novità, tra Matteo e Marcello la crisi non sembrerà avere una fine. Il primo tornerà in Italia e indagherà sulla truffa relativa a Hofer.

Matteo tornerà dopo la vacanza a Parigi con Maria. Egli scoprirà così che il fratello Marcello, mentre lui era assente, ha continuato a indagare per trovare la verità sulla vicenda Hofer, e ha fatto una sconcertante scoperta.

Marcello ha riportato un’ingente perdita economica

Il compagno della contessa Adelaide scoprirà che dietro l’intera vicenda c’è la mano di Umberto Guarnieri. Egli scaverà a fondo per capire se l’uomo abbia agito da solo o con la complicità di qualcuno. Scoprirà così che suo fratello Matteo è stato il complice del Commendatore.

Marcello infuriato, affronterà Matteo chiedendogli spiegazioni. Portelli, sarà costretto a prendersi le sue responsabilità, dirà a Marcello del ricatto di Umberto. Matteo svelerà a Marcello di essere stato costretto a sottostare alle richieste del commendatore per non sacrificare la vita della madre.

Marcello si allontanerà da Matteo

Marcello si sentirà tradito dal fratello a cui era legato. Barbieri lo aveva aiutato al suo arrivo a Milano, addirittura con un colloquio per entrare a far parte del team del Paradiso. Portelli venne scelto come nuovo contabile da Vittorio Conti.

Marcello dapprima legato al fratello, con tradimento di quest’ultimo, si allontanerà. Riusciranno a tornare in pace?