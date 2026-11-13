Il Paradiso delle Signore cambia orario oggi 13 novembre: palinsesto Rai stravolto, tutte le novità

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Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. Oggi, venerdì 13 novembre 2026, la soap di Rai 1 andrà in onda prima del solito per lasciare spazio alla diretta della Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV in Perù. La modifica coinvolgerà anche gli altri programmi del pomeriggio: Caterina Balivo terminerà in anticipo con La volta buona, mentre Alberto Matano dovrà posticipare e accorciare Vita in Diretta.

Una variazione che cambia le abitudini del pubblico della rete ammiraglia proprio nel cuore del pomeriggio. A che ora bisognerà sintonizzarsi per seguire la soap? Quando inizierà lo speciale dedicato al Pontefice? E quanto durerà la puntata di Matano?

Il Paradiso delle Signore oggi 13 novembre: la soap anticipa su Rai 1

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è fissato per le 15:20, con un anticipo rispetto alla consueta collocazione delle 16:00. La puntata andrà quindi in onda subito dopo La volta buona, che oggi avrà una durata ridotta.

Il programma di Caterina Balivo partirà regolarmente alle 14:05, ma terminerà alle 15:15. Dopo pochi minuti arriverà la soap ambientata nel grande magazzino milanese, che dovrà lasciare spazio alla successiva diretta televisiva.

La variazione riguarda soltanto la programmazione della giornata e nasce dall’esigenza di Rai 1 di trasmettere un importante appuntamento religioso. Chi segue abitualmente le vicende dei protagonisti del Paradiso dovrà quindi prestare attenzione al nuovo orario per non perdere la puntata.

Il Paradiso delle Signore, cambia anche Vita in Diretta: tutti gli orari del pomeriggio

Lo spostamento della soap modifica l’intera fascia pomeridiana. Dopo Il Paradiso delle Signore, Rai 1 trasmetterà alle 16:07 il CCISS Viaggiare informati e alle 16:10 il TG1. Alle 16:20 partirà lo speciale dedicato alla Santa Messa di Papa Leone XIV.

Anche Vita in Diretta subirà un cambiamento significativo. Il programma di Alberto Matano inizierà alle 18:00, un’ora più tardi rispetto al consueto, e avrà una durata più breve. Alle 18:40 la linea passerà infatti a L’Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni.

Ecco il riepilogo completo della programmazione di Rai 1 per venerdì 13 novembre:

14:05 – La volta buona

La volta buona 15:20 – Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore 16:07 – CCISS Viaggiare informati

CCISS Viaggiare informati 16:10 – TG1

TG1 16:20 – Speciale TG1 – Santa Messa di Papa Leone XIV

Speciale TG1 – Santa Messa di Papa Leone XIV 18:00 – Vita in Diretta

Vita in Diretta 18:40 – L’Eredità

In serata la rete tornerà alla consueta programmazione con il TG1 delle 20:00, Cinque Minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi con Stefano De Martino. In prima serata, invece, spazio alla finale di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici.

Papa Leone XIV in Perù: perché cambia la programmazione di Rai 1

All’origine delle modifiche c’è il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Perù. Venerdì 13 novembre il Pontefice raggiungerà Chiclayo e si sposterà nella zona di Pimentel, dove presiederà la Santa Messa nella spianata presso le Pampas de Pimentel.

La celebrazione è prevista alle 10:30, ora locale, corrispondenti alle 16:30 in Italia. Rai 1 anticiperà il collegamento alle 16:20 con uno speciale del TG1, realizzato in collaborazione con Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media.

A seguire la diretta e a commentare la celebrazione saranno Ignazio Ingrao e Stefania Battistini. L’evento religioso comporterà quindi una rimodulazione temporanea del palinsesto, con conseguenze per La volta buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta. Per gli spettatori, l’appuntamento da segnare è soprattutto quello delle 15:20, quando andrà in onda la soap di Rai 1.