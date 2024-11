Il Paradiso delle signore anticipazioni: Umberto rovina la storia tra Adelaide e Marcello, il piano

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rai 1. Le anticipazioni dello sceneggiato – made in Italy – rivelano che Umberto deciderà di vendicarsi di Marcello. Quest’ultimo infatti ha stravolto la sua esistenza, convincendo Marta a licenziarsi dalla Galleria Milano Moda e lavorare per lui ad Il Paradiso delle signore. Il commendatore a questo punto deciderà di vendicarsi di Marcello. Dagli spoiler si apprende che l’uomo vorrà mettere in crisi la relazione del fratello di Matteo con la contessa Adelaide. Umberto cercherà di riconquistare la sua cognata, consapevole che in passato avevano avuto una storia bollente.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Umberto vuole conquistare il cuore della contessa Adelaide

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma a breve su Rai 1, Umberto apparirà sicuro di riuscire a conquistare il cuore della contessa Adelaide per metterla in difficoltà con Marcello. La donna rimarrà vittima della trappola del commendatore oppure eviterà che la sua relazione con Barbieri venga rovinata per sempre? La soap opera continua ad essere tra i programmi più visti nel daytime pomeridiano in Italia. Ogni giorno è vista da oltre due milioni di telespettatori che seguono le vicende ambientate in un grande magazzino. Molti ancora i colpi di scena che terranno l’alta l’attenzione del pubblico come il licenziamento di Marta dalla Galleria Milano Moda oppure l’avvicinamento tra Matteo e Odile nelle prossime puntate.