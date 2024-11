Il Paradiso delle signore anticipazioni bomba: Marta si vendica di Umberto, la decisione a sorpresa

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore promettono scintille. Marta farà una scoperta sconvolgente che cambierà il corso della sua esistenza. La donna prenderà le distanze da suo padre dopo aver scoperto che è l’autore della truffa Hofer. Marta deciderà quindi di licenziarsi dalla Galleria Milano Moda segnando una frattura sempre più profonda con Umberto. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che la ragazza sarà determinata ad allontanarsi dal padre e per questo abbandonerà Villa Guarnieri. Tutto questo porterà Marta a prendere delle decisioni importanti sulla sua vita professionale. Marcello Barbieri approfitterà di questo momento per fare una proposta inaspettata a Marta.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marta si allea con Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Marcello inviterà Marta a rientrare nel team del grande magazzino che aveva già contribuito al suo successo. In questo modo, la ragazza si preparerà a dare battaglia sul fronte lavorativo a suo padre ed alla Galleria Milano Moda. Marta e Marcello diventeranno alleati per indebolire la posizione dell’atelier rivale, guidato da Umberto Guarnieri. Un nuovo assetto che prometterà scintille nel panorama commerciale milanese che porteranno ad una serie di eventi che porteranno suspence allo sceneggiato, in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:00 sui teleschermi di Rai 1.