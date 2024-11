Il Paradiso delle signore anticipazioni novembre: Salvatore chiede la mano di Elvira

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma a fine novembre sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera – made in Italy – rivelano che Elvira scoprirà di attendere un bambino da Salvatore. Il figlio di Agnese non ci penserà un attimo e vorrà assumersi la responsabilità del piccolo in arrivo. Da un lato, la venere apparirà al settimo cielo mentre d’altro sarà molto preoccupata per la reazione dei suoi genitori e dell’opinione pubblica. Come saprete, i genitori sono apparsi da sempre contrari al fidanzamento di Elvia con Salvador. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Salvatore vorrà agire al più presto per sbloccare la situazione. Per questo motivo, il figlio di Agnese chiederà a Elvira di diventare sua moglie anche senza il consenso dei futuri nonni.

Il Paradiso delle signore, puntate fine novembre: Maria non vuole tornare con Matteo

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda a fine novembre su Rai 1, Marta vivrà attimi di grande difficoltà. La donna – dopo essersi allontanata da Enrico, reo di avergli nascosto di essere padre di una bambina e di altri scheletri nell’armadio – scoprirà che suo padre Umberto ha notevoli problemi economici. Una scoperta che renderà Marta particolarmente turbata nonostante abbia preso le distanze da lui, appreso che è l’autore della truffa Hofer. Intanto i Puglisi faranno ritorno a Milano dopo aver parlato con Maria a Parigi. Concetta non riuscirà a far cambiare idea alla sarta in merito alla situazione con Matteo, reo di averla ingannata. Nonostante le parole dei genitori, Maria non cambierà, non volendo più riallacciare i rapporti col contabile.