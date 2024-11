Il Paradiso delle signore anticipazioni: Enrico teme di aver perso Marta, ecco perché

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma prossimamente su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera – made in Italy – segnalano che il feeling tra Enrico e Marta crescerà sempre di più. Per la Guarnieri ci sarà un’importante novità quando deciderà di entrare nel team de Il Paradiso delle signore in seguito al licenziamento dalla Galleria Milano Moda. Dopo essersi allontanata anche da Umberto, reo di aver truffato Marcello, Marta potrà contare sul supporto di Enrico Brancaccio. L’aiuto magazziniere si rivelerà un prezioso alleato per la nipote di Adelaide. I due arriveranno a sfiorarsi le labbra con un braccio se presto non arrivasse un colpo di scena che metterà nuovamente tutto in discussione.

Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Marta scopre che Enrico ha una figlia segreta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate in programma a breve su Rai 1 rivelano che Marta troverà una lettera di Enrico dove scoprirà che ha una figlia segreta. Un segreto che lascerà sconvolta la donna. La giovane Guarnieri non prenderà bene tale notizia e per questo prenderà le distanze dall’aiuto magazziniere. Per questo motivo, quest’ultimo si ritroverà catapultato in un vortice di disperazione. Enrico temerà di perdere quella donna che gli ha fatto nuovamente battere il cuore per un segreto che non è riuscito a confessarle prima. Di qui, Enrico inizierà una lotta per cercare di riavvicinarsi a Marta e riconquistare la fiducia ormai persa. Ci riuscirà?