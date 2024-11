Il Paradiso delle signore anticipazioni: Matteo decide di licenziarsi, ecco perchè

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci saranno dei notevoli problemi nella frequentazione tra Matteo Portelli e Maria Puglisi. La figlia di Ciro e Concetta non riuscirà a perdonare il fidanzato, reo di avergli mentito su alcuni affari conclusi alle spalle del fratello Marcello. Una volta tornato a Milano, Matteo deciderà di licenziarsi da Il Paradiso delle signore anche in seguito al brutto scontro avuto con suo fratello Marcello. Per questo motivo, l’uomo porterà la lettera di dimissioni a Roberto Landi.

Il Paradiso delle signore: Marta dà le dimissioni dalla Galleria Moda

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Matteo deciderà di affrontare Ciro e Concetta per un chiarimento definitivo dopo il dietrofront di Maria. Intanto Marta darà le dimissioni dalla Galleria Moda per tornare a lavorare presso l’atelier del suo ex marito. In questa circostanza, la donna apprenderà che sua zia Adelaide ha cacciato Umberto fuori dalla villa. Mirella, invece, crederà che Elvira sia rimasta incinta in seguito ai malori avuti di recente. La venere prenderà appuntamento con un ginecologo al posto di Elvira per valutare attentamente tale evenienza. Infine ci sarà spazio per Clara che non cederà alle avance di Jerome, il suo allenatore. Insomma ci attendono tanti colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera completamente realizzata in Italia.