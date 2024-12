Il Paradiso delle signore anticipazioni: Maria torna a Milano per riprendersi Matteo?

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane di messa in onda su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Odile apparirà sempre più vicina a Matteo Portelli, prendendosi cura di lui dopo averlo involontariamente investito con la sua auto. La figlia di Adelaide inoltre cercherà di tirare su il morale al fratello di Marcello dopo la rottura sentimentale con Maria, trasferitasi a lavorare in Francia. Matteo quindi inizierà a fidarsi sempre di più di Odile finendo per aprirgli il cuore in merito alla sua sofferenza. Un legame che diventerà sempre più stretto puntata dopo puntata de Il Paradiso delle signore. Pertanto, la contessa inizierà a nutrire dei sospetti sul feeling crescente tra la figlia e Matteo.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Odile e Matteo vicini, Maria potrebbe tornare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore raccontano che il rapporto tra Odile e Matteo diventerà sempre più stretto. Non è da escludere che tra i due possa nascere l’amore. I due potrebbero decidere di darsi un’opportunità e vivere il loro amore alla luce del sole. La notizia della sintonia speciale potrebbe arrivare in casa Puglisi. In questo modo, Maria potrebbe scoprire dalla sorella e dalla madre che Matteo l’ha dimenticata. Pertanto, non è da escludere che la ragazza possa far ritorno a Milano per riprendersi il fratello di Marcello, spinta da gelosia nei suoi confronti. Attualmente, Maria è all’oscuro che il suo ex fidanzato ha rischiato di morire in seguito ad un drammatico incidente stradale.