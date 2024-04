Il Paradiso delle Signore anticipazioni, fuga a Parigi e sorpresa romantica: addio a due protagonisti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano degli Anni Sessanta in onda come sempre ogni pomeriggio su Rai 1, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Matteo è finalmente libero e pronto a iniziare una nuova vita insieme a Maria, che li porterà a Parigi. Tuttavia, prima di partire, devono affrontare Ciro e comunicargli la loro decisione di costruire un futuro insieme in Francia. Nonostante l’opposizione di Ciro, convinto che questa scelta getterà ombre su Maria, i due amanti decidono di non farsi influenzare da nessuno. Portelli, convinto che sia il momento giusto, organizza una sorpresa romantica per Maria e le fa la proposta di matrimonio, ufficializzando così il loro fidanzamento.

Marcello è ancora sconvolto per la fuga di Hofer e si interroga su come sia potuto accadere. Purtroppo, questa situazione lo porta a dimettersi dal suo ruolo di amministratore del patrimonio di Adelaide, che include anche le quote de Il Paradiso. Marcello dovrà informare Vittorio di questa situazione, sperando in una soluzione. Conti apprenderà con preoccupazione la notizia e auspicherà una rapida risoluzione della situazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 aprile 2024

Elvira ha rifiutato l’anello di Tullio e ha deciso di rompere il fidanzamento con lui, stufa di essere sempre comandata e non rispettata. Questa decisione provoca una discussione animata con suo padre, davanti a Salvo. L’Amato, pur felice per l’amica, decide di non fare mosse precipitose. Nel frattempo, Tancredi è ancora sconvolto per il comportamento di Matilde e non riesce a riprendersi. Il Di Sant’Erasmo è furioso con Vittorio Conti per essere stato ancora una volta ingannato. Tuttavia, presto Conti farà a Tancredi una richiesta importante per il loro futuro insieme, svelando così un nuovo capitolo della loro storia.