Il Paradiso delle signore come finisce la stagione?

Sta per terminare anche l’ottava stagione de Il paradiso delle signore e ci chiediamo quale sarà il suo epilogo. Adelaide intende sbugiardare pubblicamente le menzogne di Umberto, così potrà incastrarlo, una volta per tutte. Ricordiamo che la contessa ha l’intenzione di portare alla luce ogni sua cattiva azione e, non ultimo ha portato organizzato un piano micidiale ai danni di Marcello, truffandolo sul caso Hofer.

Adelaide intende mettere Umberto con le spalle muro, ci riuscirà?

Mentre Elvira uscire alla luce del sole con Salvatore e troverà il coraggio di parlarne anche con i suoi familiari, ci sarà chi vuole incastrare Umberto. Il finale de Il Paradiso delle signore 8 che i fan attendono ansiosi, verterà proprio su questo argomento.

Come si evolveranno le vicende del Commendatore Umberto Guarnieri? Egli ha imbrogliato Marcello con il caso Hofer, il padre di Marta si occuperà del patrimonio della contessa. Adeaide rifletterà e quindi accetterà il nuovo amministratore.

Il paradiso delle signore: La contessa potrebbe cambiare idea a causa di un evento

Elvira si innamorerà di Salvatore e la contessa Adelaide sarà pronta a rivelare apertamente ciò che ha messo l’inganni di Umberto per colpire Marcello e costringerlo al fallimento. La donna, in seguito cambierà idea, per ora non si conosce la ragione.

Elvira sceglierà di chiudere la sua relazione con Tullio, ha infatti compreso di non amarlo più. La venere sarà delusa dal comportamento del suo ragazzo, che cercava di screditarla e a farla sentire non adatta in ogni circostanza. Tullio per riconquistarla, le porterà un prezioso anello di fidanzamento che la donna non accetterà!