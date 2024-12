Il Paradiso delle signore anticipazioni dicembre: Adelaide si avvicina ad Umberto, addio Marcello?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane di messa in onda su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy rivelano che Odile proporrà a Adelaide di organizzare una cena natalizia con tutta la famiglia. La contessa seguirà la richiesta di sua figlia, suggerendole di invitare anche Umberto Guarnieri. Odile vorrà che Marta si possa riconciliare con Umberto durante il periodo delle feste. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che il commendatore approfitterà di questa cena per riavvicinarsi alla contessa di Sant’Erasmo e riallacciare i rapporti troppo freddi con sua figlia Marta. I due infatti ritroveranno il feeling di un tempo. Per questo motivo, non è da escludere che Adelaide possa tornare a fare coppia con Umberto una volta lasciato Marcello

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Salvatore deve pagare il banchetto nuziale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Elvira chiederà a Salvatore di organizzare il banchetto nuziale al circolo consapevole che ci vorrà un’ importante somma di denaro. La venere sarà convinta che suo padre partecipi alle spese del pranzo nuziale all’oscuro che abbia compiuto un passo indietro. L’uomo pretenderà che Salvatore si addossi tutte le spese del matrimonio con Elvira. Un vero impegno che metterà in difficoltà il proprietario della caffetteria Amato. Nel frattempo, Odile si avvicinerà sempre di più a Matteo in seguito al grave incidente automobilistico che l’ha visto coinvolto. Tra i due aumenterà l’alchimia sebbene non mancheranno le incomprensioni.