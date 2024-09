Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Tancredi si infuria con Odile!

La soap Il Paradiso delle Signore torna con le anticipazioni che rivelano Adelaide infuriata con Odile, la quale, a sua volta scatenerà Tancredi. Rai 1 trasmetterà ogni giorno, dal lunedì al venerdì la seguita e famosa soap ambientata nel grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali

Lunedì, 16 settembre 2024

Ci troviamo nella Milano degli anni ’50 e ’60 e sia all’interno che all’esterno del grande magazzino le commesse, chiamate Veneri, intrecciano le loro storie. Amore, intrighi e sfide professionali creano quotidianamente vicende inverosimili. Che accadrà negli episodi dal 16 al 20 settembre 2024? Salvatore è teso con il padre di Elvira, che non approva la relazione della figlia. Elvira nasconde il vero motivo dell’ostilità paterna. Di che si tratterà? Mirella sbaglia a fare il bucato e la divisa diverrà più chiara del solito. Le clienti, pensano a un cambio di look per le Veneri e si complimenteranno con Mirella. Marta continuerà a vedere Enrico, Tancredi tenterà di risolvere il problema che Odile ha creato. La donna sotto pressione, cerca conforto in Rosa e Marcello.

Martedì 17 settembre

Adelaide tenterà di recuperare un rapporto sereno con Odile, tuttavia la figlia si opporrà e manderà a monte l’intervista organizzata da Tancredi, il quale si infurierà. Elvira confiderà a Concetta il motivo per cui il padre non è d’accordo con Salvatore. Il giovane è meridionale, e la ragazza non sa come rivelarglielo. Mirella organizzerà il compleanno per suo figlio, e Marta proporrà di portare ai bambini della casa-famiglia un teatrino, chiederà quindi l’aiuto di Armando per ripararlo.

Mercoledì 18 settembre

Mercoledì 18 settembre le Veneri saranno impegnate nel concorso per le nuove divise, Concetta tenterà di far ragionare la madre di Elvira. Odile deciderà di convincere Rosa a intervistarla, suscitando il dissenso di Tancredi. Irene desidererà di riavvicinarsi ad Alfredo, ma il loro rapporto rimarrà teso. Armando informerà Marta di avere bisogno di più tempo per riparare il teatrino, Enrico scoprirà il suo impegno per la casa-famiglia.

Giovedì 19 settembre

L’intervista di Rosa a Odile ottiene successo e Villa Guarnieri appare soddisfatta. Nel Giulia Furlan, la nuova stilista, impressionerà Umberto con una proposta sorprendente. Salvatore sarà deluso da Elvira, che nasconde la verità, Ciro gli svelerà i motivi della famiglia della ragazza. Marta è contenta: il teatrino è pronto grazie all’aiuto di Enrico.

Venerdì 20 settembre

Venerdì 20 settembre, Adelaide desidererà presentare Odile al Circolo come sua figlia, Marcello sognerà di lanciare una linea di moda firmata Paradiso, Roberto non sarà convinto. Odile faticherà a vedere Adelaide come madre, Armando si insospettirà da Enrico, che sorprenderà Marta con un gesto inatteso.

Che succederà?