Il Paradiso delle signore anticipazioni 27-31 ottobre: Marcello dà le dimissioni

Tante emozioni caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Caterina mostrerà alle veneri la foto del fidanzato. Queste ultime scopriranno che si tratta di una vecchia conoscenza de Il Paradiso delle signore. Johnny e Mimmo, invece, si confideranno a cuore aperto i loro problemi. Rosa tornerà a Milano dove ritroverà Marcello, il quale si lascerà andare ad una confessione sincera e toccante. Anita, intanto, cercherà di mantenere alto il morale a villa Guarnieri. Adelaide farà fatica però a risollevare il suo umore dopo l’addio di Marcello. Quest’ultimo ritorno al grande magazzino dove sarà accolto calorosamente dalle veneri.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Roberto riceve le dimissioni da Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate trasmesse dal 27 al 31 rivelano che Roberto riceverà le dimissioni da parte di Marcello. Nel frattempo, Johnny realizzerà il suo sogno di acquistare il suo pulmino coinvolgendo anche Mimmo. Irene, invece, riceverà la visita di zia Sandra, una parente che non vedeva da anni mentre Rosa e Marcello prenderanno insieme una decisione molto importante dopo essersi rivisti. Odile, intanto, prenderà il posto di Adelaide al circolo per un evento già programmato. La ragazza chiederà l’aiuto di Rosa che accetterà a suo malgrado. Enrico, invece, continuerà a nascondere a Marta il suo problema alla mano che gli impedisce di operare i pazienti. Infine zia Sandra scoprirà grazie a Concetta dei problemi finanziari di Irene.