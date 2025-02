Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 24 al 28 febbraio: Umberto mente a Marta, Botteri preso da Delia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore continuerà ad emozionare il pubblico nel corso delle puntate trasmesse dal 24 al 28 febbraio su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Marta sarà in ansia per Adelaide. Per questo motivo, la donna chiederà notizie a suo padre. Umberto però dovrà mentire a sua figlia per non raccontarle il reale stato di salute di Adelaide, che è peggiorato durante la sua permanenza a Londra. Il commendatore a questo punto deciderà di raggiungere Londra, dove si troverà davanti ad un’amara sorpresa. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che l’uomo non riuscirà a rintracciare Adelaide. Tutto questo aumenterà la preoccupazione di Umberto che una volta tornato a Milano scoprirà che la contessa ha telefonato ad Odile con una voce molto stanca. Per questo motivo, l’uomo chiederà aiuto ad Enrico dopo aver scoperto che è un dottore.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Botteri sempre più preso da Delia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate dal 24 al 28 febbraio rivelano che Umberto racconterà ad Enrico i problemi di salute di Adelaide, tanto da volere da lui un parere medico. L’uomo inoltre chiederà al medico di mantenere il massimo riserbo con Marta. Alcuni giorni dopo, la contessa si rifarà viva con un messaggio misterioso a Umberto che lo lascerà sconvolto. Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Giulia che non saprà se tradire o meno Botteri, appoggiando Tancredi nella sua operazione di spionaggio all’interno del grande magazzino. Il nipote di Adelaide tenterà di portare la stilista dalla sua parte, garantendole una carriera luminosa per la sua parte. Allo stesso tempo, Gianlorenzo sarà sempre più preso da Delia, complice una lettura dei tarocchi. L’uomo accompagnerà la venere ad una festa di Carnevale al posto di Giulia.