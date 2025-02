Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 24 al 28 febbraio: Adelaide in fin di vita, Rosa e Tancredi vicini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 24 al 28 febbraio sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy rivelano che non ci saranno buone notizie per la contessa, ricoverata da tempo a Londra per risolvere un problema cardiaco. Adelaide farà sapere ad Umberto che le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente. La nobildonna infatti eviterà di farsi sentire da Marcello, che apparirà sempre più devastato dall’assenza di notizie. Soltanto Umberto sarà a conoscenza della realtà dei fatti, tanto da decidere di prendere in mano la situazione. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che il commendatore partirà per Londra per sincerarsi delle reali condizioni di salute di Adelaide. Ma una volta arrivato a destinazione, l’uomo non riuscirà a portare a termine la sua missione e per questo motivo farà ritorno a Milano.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Tancredi confida i suoi problemi di cuore a Rosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate dal 24 al 28 febbraio su Rai 1 rivelano che ci saranno problemi di cuore per Tancredi che deciderà di confidarli a Rosa, con il quale sta nascendo uno speciale feeling. Il perfido uomo confiderà alla ragazza della sua storia d’amore con Matilde che ancora oggi non riesce a dimenticare. Mimmo, invece, scoprirà di essersi innamorato veramente di Agata dopo averle chiesto di fingere una storia davanti a suo padre per riottenere la libertà. Il carabiniere deciderà quindi di confidarsi con Roberto Landi. Il pubblicitario del grande magazzino aiuterà Mimmo a fare breccia nel cuore di Agata.