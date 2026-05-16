Il Paradiso delle Signore, spoiler dal 18 al 22/5: Rosa sta bene?

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Ultima settimana ad altissima tensione per Il Paradiso delle Signore. Le puntate in onda dal 18 al 22 maggio 2026 chiuderanno ufficialmente la decima stagione della soap di Rai 1 e promettono un finale costruito su scelte definitive, segreti pronti a esplodere e rapporti destinati a cambiare per sempre. Secondo le anticipazioni emerse nelle ultime ore, il grande magazzino milanese si prepara a vivere giorni drammatici, ma anche decisivi per il futuro di molti protagonisti.

Il Paradiso delle Signore 10: cosa accadrà nell’ultima settimana?

Al centro della scena ci sarà ancora Rosa, reduce dai momenti difficili vissuti dopo il suo rientro in Italia. Le condizioni della giovane miglioreranno sensibilmente e proprio l’intervento di Adelaide permetterà il tanto atteso riavvicinamento con Marcello. Un passaggio che potrebbe rappresentare uno dei momenti emotivamente più forti dell’intero finale di stagione. Adelaide, infatti, avrà un ruolo sempre più centrale nelle ultime puntate, soprattutto dopo alcune rivelazioni che coinvolgeranno anche Odile e Umberto.

Parallelamente crescerà la tensione attorno a Cesare, ormai schiacciato dai debiti di gioco e dal ricatto di Renato Mancino. Irene e Johnny proveranno a salvarlo mettendo in piedi un piano rischiosissimo per incastrare Mancino e chiudere definitivamente la vicenda. Ma proprio Johnny dovrà fare i conti con le pressioni di zia Sandra, elemento che rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Spazio anche alla storyline sentimentale di Mirella, sempre più combattuta sul ritorno di Luigi. I dubbi della donna cresceranno episodio dopo episodio fino a una decisione drastica che, secondo le indiscrezioni, potrebbe sorprendere il pubblico affezionato alla coppia. In questo contesto sarà fondamentale il sostegno di Mimmo, destinato a diventare uno dei personaggi chiave del finale.

Un dettaglio che pochi stanno sottolineando riguarda invece il forte valore simbolico scelto dagli autori per l’ultima puntata: mentre le Veneri festeggeranno la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia, diversi protagonisti saranno costretti a scegliere tra passato e futuro, chiudendo idealmente un ciclo narrativo iniziato mesi fa. Una chiusura che la Rai considera strategica anche sul piano televisivo, tanto da aver prolungato la stagione fino al 22 maggio per rafforzare il pomeriggio di Rai 1 contro la concorrenza Mediaset.

FONTI:

Best MOVIE

Davide Maggio

Super Guida TV

ComingSoon.it