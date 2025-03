Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 17 al 21 marzo: Elvira sta male, Marcello tradisce Adelaide

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 17 al 21 marzo in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Rosa prenderà una decisione inaspettata dopo aver intrapreso la nuova collaborazione con Tancredi. La giornalista infatti deciderà di abbandonare il posto ad Il Paradiso delle signore e per questo informerà Marcello. Quest’ultimo non prenderà molto bene la decisione di Rosa e così darà vita ad una violenta lite che prenderà una strana piega. Marcello e Rosa infatti si lasceranno andare ad un bacio appassionato che creerà un forte imbarazzo tra di loro. Il direttore del grande magazzino tradirà Adelaide e per questo il giorno dopo sarà devastato dai sensi di colpa per aver tradito la donna della sua vita, in grande difficoltà a Londra.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Elvira accusa un malore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 17 al 21 marzo su Rai 1 rivelano che Marcello avrà intenzione di parlare il più velocemente possibile con Rosa per chiarire la loro situazione. Intanto tutti i famigliari saranno in ansia per la sorte di Adelaide, irreperibile da molti giorni. Umberto sospetterà che Italo sappia dove si nasconde la contessa. Per questo motivo, l’uomo deciderà di spiare le mosse del maggiordomo personale di villa Guarnieri. Intanto ci saranno brutte notizie per Elvira. La venere in attesa di un bambino accuserà un malore che susciterà la preoccupazione di tutte le colleghe. Un malessere che spaventerà anche Salvatore. Ma Elvira non sembrerà disposta a sospendere il lavoro al grande magazzino, decisa a continuare fino alla nascita di suo figlio.