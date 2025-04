Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 14 al 18 aprile: Marcello e Umberto si riconciliano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tante novità accadranno durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma da lunedì 14 a venerdì 18 aprile su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Irene, Delia e Rosa raggiungeranno Roma per partecipare alla trasmissione Bandiera Gialla. La linea di Botteri sarà un grande successo. Roberto, invece, convincerà Mimmo a chiedere ad Agata di uscire insieme mentre Anita non riuscirà ad andare d’accordo con Marta. Adelaide, intanto, migliorerà vistosamente, tanto che Umberto e Marcello sotterreranno l’ascia di guerra per farla stare tranquilla. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Giulia continuerà a provocare Delia, la quale però avrà un’idea vincente per aiutare Botteri. Intanto tutto lo staff del grande magazzino si organizzerà per festeggiare la Santa Pasqua. Salvatore non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Odile e Guido sempre più complici.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Matteo invita Odile a cena

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate dal 14 al 18 aprile su Rai 1 rivelano che Agata cercherà di cambiare look a Mimmo nonostante la sua resistenza. Rosa, intanto, confesserà ad Elvira di stare ripensando a Marcello. Allo stesso tempo, Tancredi avrà importanti progetti per la giornalista. Enrico, invece, scoprirà la data del processo ed Umberto deciderà di ospitarlo insieme ad Anita a Villa Guarnieri. Auretta Grimaldi giungerà al grande magazzino per vedere gli abiti di Botteri mentre Matteo prenderà coraggio, invitando Odile a cena ma un colpo di scena cambierà le carte in tavola. Tancredi metterà Rosa di fronte ad una scelta. La giornalista deciderà di affrontare Marcello una volta per tutte. Infine Mimmo sarà in ansia per l’arrivo imminente di suo padre Carmelo a Milano.