Il Paradiso delle Signore, spoiler 24-28/3: la decisione di Adelaide

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Il Paradiso delle Signore” torna su Rai 1 con una nuova stagione ricca di emozioni e colpi di scena. La soap che ha conquistato milioni di italiani riapre le porte del celebre Grande Magazzino milanese, accogliendo volti noti e nuove affascinanti presenze pronte a sconvolgere gli equilibri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in onda dal 24 al 28 marzo 2025. Ricordiamo che Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1. Ecco le anticipazioni episodio per episodio!

Il Paradiso delle Signore espone la nuova collezione

Finalmente, la nuova collezione del Paradiso viene esposta in vetrina, anche se non con il successo sperato. Delia trova però un’idea brillante che potrebbe attirare l’attenzione dei clienti e migliorare la situazione. Nel frattempo, Marta è ancora profondamente delusa da Enrico, il quale le ha nascosto la verità sulle condizioni di salute di sua zia Adelaide. Al momento, non sappiamo se dire conc ertezza se i due faranno pace. Rosa, invece, confida a Elvira parlandole delle sue difficoltà nel dover condividere la casa con Marcello dopo che i due si sono baciati: la situazione tra loro è sempre più complicata. Odile, grazie al supporto di Matteo, sembra finalmente vicina a scoprire come rintracciare sua madre, ma trova un ostacolo nei suoi stessi familiari.

Marcello approva la decisione di Odile

Marcello approva l’idea di Odile di lanciare un appello pubblico, nella speranza che Adelaide cambi idea e torni a Milano. Nel frattempo, Elvira e Salvo si preparano all’arrivo del loro bambino e lei sogna una culla simile a quella della sua infanzia. Salvo, con l’aiuto di Alfredo, organizza una sorpresa speciale, ma non è scontato che Elvira rimanga soddisfatta. Intanto, Concetta è esausta per i troppi impegni, ma può contare sul sostegno delle altre Veneri, che si mobilitano per aiutarla. Nel frattempo, Mimmo riceve un compito importante: deve partecipare a una manifestazione studentesca per la libertà di stampa, un evento che potrebbe avere conseguenze inaspettate. Rosa, invece, decide di dare una mano a Odile scrivendo un articolo toccante rivolto ad Adelaide. Il suo gesto colpisce profondamente Marcello, che le dimostra tutta la sua riconoscenza.

Odile, la figlia di Adelaide

Tancredi pubblica l’appello per Adelaide

Tancredi decide di dare il suo contributo pubblicando l’appello per Adelaide sul suo giornale, offrendo così una maggiore visibilità all’iniziativa. Nel frattempo, Marcello si lascia alle spalle il bacio con Rosa, concentrandosi sulla speranza di rivedere presto la sua fidanzata. Umberto, invece, resta sorpreso dall’ottima intesa tra Odile e Rosa: il loro articolo è impeccabile, ma sarà abbastanza per convincere Adelaide a farsi viva? Al Paradiso, Auretta Grimaldi fa il suo ingresso e Irene, incapace di trattenersi, finisce per dire più del dovuto riguardo al vestito copiato da Galleria Milano Moda, mettendosi nei guai. Intanto, Rita si sente sempre più in colpa per il suo tradimento e diventa sospettosa quando le altre Veneri iniziano a mostrarsi curiose riguardo alla sua situazione. Mimmo, invece, rischia una dura reprimenda dai suoi superiori per non aver rispettato le regole durante la manifestazione studentesca. Ma il vero colpo di scena arriva quando Odile, fuori da Galleria Milano Moda, scorge una figura che le sembra familiare.

Adelaide torna a Villa Guarnieri

Adelaide è finalmente tornata a Villa Guarnieri, circondata dall’affetto della sua famiglia e di Marcello, che non ha mai smesso di sperare nel suo ritorno. Nel frattempo, anche Botteri rientra a Milano dopo il suo viaggio a Londra, determinato a prendersi la rivincita e a farsi valere. Mimmo, ancora scosso per quanto accaduto alla manifestazione, si confida con Agata, raccontandole ogni dettaglio. Il suo sfogo colpisce profondamente la ragazza, che inizia a guardarlo con occhi diversi. Adelaide, invece, decide di farsi visitare da Enrico, ma la situazione prende una piega inaspettata quando scopre che l’uomo ha una relazione con Marta. Tuttavia, proprio mentre sembra pronta ad affrontare la questione, un nuovo problema urgente si presenta, obbligandola a rivedere le sue priorità.

La contessa prende una decisione per la sua salute

Mimmo si trova a dover rispondere ai suoi superiori per quanto accaduto alla manifestazione. Intanto, Adelaide prende in mano la situazione e chiede a Marcello e Rosa di confrontarsi apertamente e chiarire i loro sentimenti. Tale situazione spinge Rosa a riflettere e a prendere una decisione che potrebbe cambiare tutto. Nel frattempo, Botteri fa il suo ingresso trionfale al Paradiso con una nuova collezione primaverile che lascia le Veneri senza parole. Ma dietro le quinte, la tensione cresce: Tancredi non è disposto a rinunciare ai suoi piani e mette Rita sotto pressione, portandola a compiere un altro tradimento contro la sua volontà. Infine, Umberto non si arrende e cerca in ogni modo di convincere Adelaide a sottoporsi all’intervento di cui ha bisogno. La contessa, sempre più combattuta, decide di approfondire la questione e chiede ulteriori spiegazioni a Enrico, sperando di fugare ogni dubbio prima di fare qualsiasi passo.